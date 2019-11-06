На Смоленщину доставят частицы мощей блаженной Матроны и Спиридона Тримифунтского

СЕГОДНЯ 20:41 2019-11-06T20:41:19+03:00

Приложится к святыням можно будет в храмах девяти городов и поселков Смоленской области

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10 ноября в Смоленск доставят частицы мощей святой блаженной Матроны Московской и святителя Спиридона Тримифунтского. Святыни Элистинской и Калмыцкой епархии пробудут на Смоленщине до конца декабря.

В храмах Смоленска святыни будут доступны для поклонения ежедневно с 8.00 до 20.00, в храмах районных центров и других населенных пунктов - ежедневно с 8.00 до 19.00.

График пребывания святынь:

10 - 23 ноября - Смоленск, Верхне-Георгиевская церковь (ул. Толмачёва, 2а)

24 ноября-7 декабря - Смоленск, храм в честь святого апостола Андрея Первозванного (ул. Петра Алексеева, 11)

8-12 декабря: г. Демидов

13-14 декабря: п. Кардымово, Храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы (ул. Ленина, 1а)

15 - 22 декабря: г. Ярцево, Георгиевский собор (пр. Металлургов, 48а)

23 – 24 декабря: г. Дорогобуж, храм в честь святых апостолов Петра и Павла (ул. Лермонтова, 1)

25 – 26 декабря: п. Верхнеднепровский, храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского (пр. Химиков, 14)

27 – 28 декабря: п. Озерный, храм в честь Рождества Богородицы (д. Горки)

29 – 30 декабря: г. Духовщина, Храм в честь Святого Духа (ул. Советская, 54)

ИСТОЧНИК KP.RU