В Смоленске ищут свидетелей смертельного наезда на пешехода

СЕГОДНЯ 07:46 2019-11-07T07:46:01+03:00

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В Смоленске расследуется ДТП с наездом на пешехода, в результате которого пострадавший скончался в реанимации, сообщает региональное УМВД.

Речь идет о происшествии на улице Беляева 25 августа. В одиннадцатом часу вечера водитель "Хонды Цивик" ( регзнак С 886 ТО 67), двигаясь в сторону Большой Советской, не был внимателен и сбил мужчину, переходившего дорогу вне перехода.

Если вам что-либо известно о ДТП данном ДТП, просьба оказать содействие следствию и сообщить по телефону: 8 (4812) 77-46-42.

ИСТОЧНИК KP.RU