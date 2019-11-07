2019-11-07T08:01:49+03:00
Происшествия

Подвыпившего смолянина на улице избили и ограбили

Добычей грабителей стали мобильник и 4500 рублей
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске задержали двух уличных грабителей. Молодые люди избили и ограбили подвыпившего мужчину, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Как оказалось, они познакомились с потерпевшим на улице, он уже был в состоянии опьянения. Вместе они продолжили распивать алкоголь, а позже подельники избили своего нового знакомого, отобрали мобильник и 4,5 тысячи рублей, после чего скрылись.

- В настоящее время подозреваемые задержаны. Это двое ранее судимых граждан: житель Смоленска 1991 года рождения и житель Смоленского района 1996 года рождения. Похищенный телефон они продали, а деньги поделили между собой, - прокомментировали в УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж". Молодым людям грозит срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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