О Смоленском драмтеатре снимут документальное кино

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-07T09:58:52+03:00

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Фильм об одном из старейших действующих драматических театров России и его сотрудниках готовят создатели проекта “Изнутри”.

Смоленский государственный драматический театр имени Грибоедова и его сотрудники станут героями документального фильма, в котором зрители смогут прочувствовать глубокую неразрывную связь этого здания и тех людей, которые находятся с ним в постоянном взаимодействии.

Работа над фильмом начнется уже в ноябре 2019 года, снимать его будут создатели смоленского документального проекта “Изнутри”, о чем они рассказали в интервью еженедельнику «Главная Тема»

Фильм о театре станет второй работой проекта “Изнутри”. 25 сентября эта команда уже презентовала экспериментальный фильма о Смоленске, в основе которого лежит все та же ключевая идея: исследовать неразрывную связь человека и пространства.

— Взаимодействие человека и города — важная часть в любой биографии. Хотелось посмотреть, каким люди видят Смоленск, за что ему благодарны, как стараются его делать лучше. Истории героев фильма разные, но в каждой чувствуется любовь к городу, - отметила смолянка Анастасия Костикова, представлявшая проект «Изнутри» на грантовом конкурсе форума молодых деятелей культуры и искусства “Таврида”

В планах у создателей проекта снять еще два фильма, один из которых будет о библиотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU