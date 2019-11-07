О Смоленском драмтеатре снимут документальное кино
Фильм об одном из старейших действующих драматических театров России и его сотрудниках готовят создатели проекта “Изнутри”.
Смоленский государственный драматический театр имени Грибоедова и его сотрудники станут героями документального фильма, в котором зрители смогут прочувствовать глубокую неразрывную связь этого здания и тех людей, которые находятся с ним в постоянном взаимодействии.
Работа над фильмом начнется уже в ноябре 2019 года, снимать его будут создатели смоленского документального проекта “Изнутри”, о чем они рассказали в интервью еженедельнику «Главная Тема»
Фильм о театре станет второй работой проекта “Изнутри”. 25 сентября эта команда уже презентовала экспериментальный фильма о Смоленске, в основе которого лежит все та же ключевая идея: исследовать неразрывную связь человека и пространства.
— Взаимодействие человека и города — важная часть в любой биографии. Хотелось посмотреть, каким люди видят Смоленск, за что ему благодарны, как стараются его делать лучше. Истории героев фильма разные, но в каждой чувствуется любовь к городу, - отметила смолянка Анастасия Костикова, представлявшая проект «Изнутри» на грантовом конкурсе форума молодых деятелей культуры и искусства “Таврида”
В планах у создателей проекта снять еще два фильма, один из которых будет о библиотеке.
ИСТОЧНИК KP.RU