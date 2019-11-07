В Смоленске ограничат движение транспорта в поселке Тихвинка

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-07T11:40:42+03:00

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Движение транспорта в поселке Тихвинка в Смоленске ограничат на три недели - с 8 по 28 ноября, сообщает горадминистрация.

Ограничение вводится от проезда к ГК «Авиатор» до АЗС М 10-Ойл. Терпеть неудобство автомобилистам придется из-за строительных работ.

Напомним, до 5 декабря в Смоленске ограничено также движерние по улице Смольянинова. Здесь идет ремонт дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU