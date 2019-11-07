2019-11-07T14:45:35+03:00
Происшествия

Житель Смоленской области мошенничал на защитных каркасах для машин

Деньги брал, а каркасы не изготавливал
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Житель Смоленской области мошенничал на защитных каркасах для машинЖитель Смоленской области мошенничал на защитных каркасах для машин
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Полиция Рославля раскрыла серию дистанционных мошенничеств и задержала подозреваемого - 31-летнего местного жителя, сообщает УМВД по Смоленской области.

Как оказалось, мужчина промышлял "изготовлением" защитных каркасов для машин: деньги с заказчиков, обратившихся к нему по объявлению в сети, брал, а каркасы не делал. Хотя ранее занимался именно этой деятельностью.

Преступление вскрылось после обращения в полицию жителя Московской области. Он нашел в социальной сети объявление о продаже защитных каркасов для спортивных автомашин, договорился с подозреваемым о покупке и перевел ему 33 тысячи рублей, А вот свою посылку с оплаченным товаром так и не дождался.

-В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Рославльский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Установлена причастность подозреваемого к 4 аналогичным эпизодам. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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