Регоператора по обращению с ТКО в Смоленской области могут освободить от налога
В Смоленской области регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (АО "Спецавтохозяйство) могут освободить от налога на прибыль.
На заседании Комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам рассмотрели проект областного закона № 105-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 3 областного закона «О налоговых льготах», который разработан в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и направлен на установление в 2020-2022 годах организациям, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, ставки налога на прибыль в размере 0 процентов в части налога, подлежащего зачислению в областной бюджет.
Комитет рекомендовал Смоленской областной Думе принять законопроект в первом чтении и в целом.
- Сделано это с той целью, чтобы часть средств, которые шли на уплату налога, не уходили в федеральный бюджет, а пошли бы на приобретение оборудования для мусорных площадок, оказание помощи муниципальным образованиям в данном секторе, чтобы люди безболезненно воспринимали новые изменения. Эта мера не повлечет изменение тарифа для граждан. Думаю, что данное решение будет поддержано Смоленской областной Думой», - отметил председатель комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Николай Дементьев.
ИСТОЧНИК KP.RU