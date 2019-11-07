2019-11-07T16:00:12+03:00
Недвижимость

Регоператора по обращению с ТКО в Смоленской области могут освободить от налога

Комитет облдумы по бюджету, налогам и финансам рекомендовал принять соответсвующий законопроект в первом чтении и в целом
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: smoloblduma.ruФОТО: smoloblduma.ru
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В Смоленской области регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (АО "Спецавтохозяйство) могут освободить от налога на прибыль.

На заседании Комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам рассмотрели проект областного закона № 105-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 3 областного закона «О налоговых льготах», который разработан в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и направлен на установление в 2020-2022 годах организациям, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, ставки налога на прибыль в размере 0 процентов в части налога, подлежащего зачислению в областной бюджет.

Комитет рекомендовал Смоленской областной Думе принять законопроект в первом чтении и в целом.

- Сделано это с той целью, чтобы часть средств, которые шли на уплату налога, не уходили в федеральный бюджет, а пошли бы на приобретение оборудования для мусорных площадок, оказание помощи муниципальным образованиям в данном секторе, чтобы люди безболезненно воспринимали новые изменения. Эта мера не повлечет изменение тарифа для граждан. Думаю, что данное решение будет поддержано Смоленской областной Думой», - отметил председатель комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Николай Дементьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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