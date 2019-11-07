2019-11-07T22:49:33+03:00
Звезды

Смолян ждет вечер рок-музыки и джаза

В городе пройдет музыкальный фестиваль «Смоленский проект»
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: afisha-smolensk.ruФОТО: afisha-smolensk.ru
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Смолян 22 и 23 ноября ждет вечер рок-музыки и джаза. В КВЦ имени Тенишевых в 19.00 стартует фестиваль "Смоленский проект".

Гостей вечера ждет встреча с самыми разными музыкальными коллективами города, вокалистами и солистами-инструменталистами. В их исполнении прозвучат композиции традиционного джаза и современных музыкальных направлений.

22 ноября в числе выступающих: — TriJET (ex. Твёрдый ЗнакЪ); — PARC HOTEL; — Dzh & OUTBACK Blues Company; — СКАзка.

23 ноября в программе дня:

— Джаз-оркестр детского оркестрового объединения Смоленского Дворца творчества детей и молодёжи (Художественный руководитель и дирижёр – заслуженный учитель РФ Александр Зуй);

— Ансамбль УФСИН России по Смоленской области; — Солист Сергей Новиков; — Ансамбль First music school; — Ансамбль Jazzmobile; — Ансамбль Trad Jazz Band; — Ансамбль Экспромт; — Ольга Корани и Владимир Бачин.

Цена билета: 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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