Смолянка "подарила" мошеннику 70 000 рублей

СЕГОДНЯ 06:04 2019-11-08T06:04:06+03:00

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Жительница Смоленска из-за собственной доверчивости буквально озолотила телефонного мошенника, "подарив" ему 70 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области, потерпевшей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом защиты денег от несанкционированного списания выведал реквизиты банковской карты.

Вместо того, чтобы положить трубку и самой позвонить в банк, женщина назвала незнакомцу все данные, а после этого деньги с карты списались. По факту хищения уже проводится проверка.

Полиция еще раз напоминает:

СОТРУДНИКИ БАНКОВ ПО ТЕЛЕФОНУ НИКОГДА И НЕ ПРОСЯТ НАЗВАТЬ ИМ РЕКВИЗИТЫ КАРТ

В случае поступления подобного звонка необходимо прервать разговор и перезвонить по официальному номеру банковского учреждения или, по возможности, лично обратиться в ближайший официальный офис банка.

ИСТОЧНИК KP.RU