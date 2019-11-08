В Смоленске два сквера планируют сделать в космической тематике
В Смоленске два городских сквера могут оформить в космической тематике. Реконструкцию хотят провести в рамках подготовки к 60-летию первого полёта человека в космос.
Речь идет о сквере имени Гагарина и сквере "Хасан" на проспекте Гагарина
- Городские власти уже запланировали единую концепцию этих территорий, связанную с космической тематикой. Эти скверы планируют реконструировать в 2020 году, - сообщила на брифинге заместитель главы города по городскому хозяйству Анна Пархоменко.
Кстати, далеко не все знаю, почему небольшой сквер между Домом Специалистов и тюремной стеной называется "Хасан" и что раньше на его месте был пруд.
Сквер "Хасан" на месте бывшего пруда. ФОТО: ok.ru/smolturizm67
Справка
"Водоем есть на карте Смоленска 1882 года, где он имеет строгие геометрические очертания и окружён газоном и деревьями. Это значит, что его вырыли и наполнили водой совершенно сознательно. Использовался он как хранилище пожарной воды, и для лошадей соседнего конезавода", - рассказывают в группе "Туристический Смоленск".
Свое название пруд получил после 1938 года по аналогии с дальневосточным озером Хасан, где произошла битва между советскими и японскими войсками.
В 1950 году пруд засыпали, как рассадник болезней - здесь и купались, и стирали белье...
ИСТОЧНИК KP.RU