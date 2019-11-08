В Рославле автомобиль такси влетел в магазин
В Рославле ранним утром произошло ДТП с участием автомобиля такси. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с проезжей части прямо в придорожный магазин.
Инцидент произошел на улице Большая Смоленская (д. 176).
"Водитель 1977 года рождения, управлял автомашиной "Рено Логан", не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд с дороги. Водитель и пассажир 1984 года рождения получили телесные повреждения и доставлены в Рославльскую ЦРБ", - сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.
В соцсетях местные жители выложили фотографии поврежденного магазина:
ФОТО:vk.com/roslavlmotor
ФОТО: vk.com/roslavlmotor
ИСТОЧНИК KP.RU