В Рославле автомобиль такси влетел в магазин

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-08T11:01:54+03:00

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В Рославле ранним утром произошло ДТП с участием автомобиля такси. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с проезжей части прямо в придорожный магазин.

Инцидент произошел на улице Большая Смоленская (д. 176).

"Водитель 1977 года рождения, управлял автомашиной "Рено Логан", не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд с дороги. Водитель и пассажир 1984 года рождения получили телесные повреждения и доставлены в Рославльскую ЦРБ", - сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В соцсетях местные жители выложили фотографии поврежденного магазина:

ФОТО:vk.com/roslavlmotor

ФОТО: vk.com/roslavlmotor

ИСТОЧНИК KP.RU