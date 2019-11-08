На территориях "Хлебной базы № 47» в Смоленской области ввели карантин по повилике

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-08T11:18:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рославльском районе Смоленской области Россельхознадзор ввел карантин на территории в 27,76 гектаров,принадлежащей ОАО «Хлебная база № 47». Как сообщает пресс-служба Управления, здесь был выявлен и лабораторно подтвержден сорняк - повилика рода Cuscuta.

Это паразитическое растение без корней и листьев - нитевидный или шнуровидный сильно ветвящийся стебель. Быстро разрастается, вызывая гибель пораженных растений или снижая их зимостойкость, ухудшается и качество продукции. Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плохо сохнут, плесневеют, теряют питательность, а также могут вызвать заболевания животных, а иногда и их гибель. Кроме того, повилика служит также переносчиком различных вирусных болезней растений.

ИСТОЧНИК KP.RU