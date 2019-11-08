В Смоленске может появиться станция жидких противогололедных реагентов

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-08T14:40:54+03:00

Глава города обсудил с одной из компаний внедрении инновационных технологий содержания дорожных магистралей зимой

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Смоленске в обозримом будущем может появиться станция приготовления противогололедных реагентов (солевых растворов). Глава Смоленска встретился с руководством одной из компаний, специализирующейся в области эксплуатации автодорог, разработки и внедрении инновационных технологий содержания дорожных магистралей зимой..

Стороны обсудили возможность строительства в Смоленске автоматизированной линии и станции приготовления жидких противогололедных реагентов, а также перестройки существующего парка техники на работу по новым технологиям и приобретению современных коммунальных дорожных машин по программам лизинга.

ИСТОЧНИК KP.RU