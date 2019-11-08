В Смоленске может появиться станция жидких противогололедных реагентов
Смоленске в обозримом будущем может появиться станция приготовления противогололедных реагентов (солевых растворов). Глава Смоленска встретился с руководством одной из компаний, специализирующейся в области эксплуатации автодорог, разработки и внедрении инновационных технологий содержания дорожных магистралей зимой..
Стороны обсудили возможность строительства в Смоленске автоматизированной линии и станции приготовления жидких противогололедных реагентов, а также перестройки существующего парка техники на работу по новым технологиям и приобретению современных коммунальных дорожных машин по программам лизинга.
ИСТОЧНИК KP.RU