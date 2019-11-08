2019-11-08T21:21:11+03:00
Происшествия

В Смоленске вынесли приговор по делу о мошенничестве с ЭКО

На скамье подсудимых оказались директор и гинеколог частного медцентра
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Промышленный районный суд Смоленска вынес обвинительный приговор по резонансному делу о мошенничестве в частном медицинском центре с экстракорпоральным оплодотворением.

Директор медцентра и врач-гинеколог обвинялись в хищении 2,5 млн рублей, выделенных Фондом обязательного медицинского страхования на проведение процедуры ЭКО 29 женщинам. По факту же эти процедуры проводились только на бумаге, а деньги на счет медучреждения поступали вполне реальные.

Руководителя медцентра суд признал виновной в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере и пособничестве в совершении преступления. Врача - виновной в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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