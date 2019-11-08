В Смоленске презентуют концепцию благоустройства крепостной стены
Региональное отделение Союза дизайнеров России и международная школа дизайна архитектурно-исторической среды приглашают смолян 14 ноября на международную выставку дизайна «Дизайн прежде всего», где будет презентована концепция благоустройства Смоленской крепостной стены.
Проекты предполагают развитие, приспособление и бережную адаптацию исторической среды крепостной стены и прилегающих территорий к современному городскому использованию.
Участниками выставки станут профессиональные дизайнеры, художники и архитекторы из России и Республики Беларусь.
14 ноября, 16.00
КВЦ имени Тенишевых
Пржевальского, 3
ИСТОЧНИК KP.RU