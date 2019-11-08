2019-11-08T20:49:41+03:00
Общество

В Смоленске презентуют концепцию благоустройства крепостной стены

В городе пройдет международная выставка дизайна
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: smoladmin.ruФОТО: smoladmin.ru
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Региональное отделение Союза дизайнеров России и международная школа дизайна архитектурно-исторической среды приглашают смолян 14 ноября на международную выставку дизайна «Дизайн прежде всего», где будет презентована концепция благоустройства Смоленской крепостной стены.

Проекты предполагают развитие, приспособление и бережную адаптацию исторической среды крепостной стены и прилегающих территорий к современному городскому использованию.

Участниками выставки станут профессиональные дизайнеры, художники и архитекторы из России и Республики Беларусь.

14 ноября, 16.00

КВЦ имени Тенишевых

Пржевальского, 3

ИСТОЧНИК KP.RU

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