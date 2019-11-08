Житель Смоленской области угнал машину, чтобы съездить в гости

8 Нояб. 23:08 2019-11-08T23:08:55+03:00

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25-летний житель Холм-Жирковского района решил съездить в гости к родственникам в Сафоново и теперь рискует лишиться свободы. Поехал молодой человек на угнанной машине, сообщает региональное УМВД.

Как оказалось, один из односельчан оставил машину во дворе открытой, забыв забрать ключи из замка зажигания, чем и воспользовался подозреваемый. Съездив в Сафоново, он вернулся и оставил автомобиль на окраине поселка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. К слову, ранее молодой человек уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU