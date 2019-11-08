2019-11-08T23:08:55+03:00
Общество

Житель Смоленской области угнал машину, чтобы съездить в гости

Выходка может стоить молодому человеку нескольких лет свободы
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО:pixabay.comФОТО:pixabay.com
Изменить размер текста:

25-летний житель Холм-Жирковского района решил съездить в гости к родственникам в Сафоново и теперь рискует лишиться свободы. Поехал молодой человек на угнанной машине, сообщает региональное УМВД.

Как оказалось, один из односельчан оставил машину во дворе открытой, забыв забрать ключи из замка зажигания, чем и воспользовался подозреваемый. Съездив в Сафоново, он вернулся и оставил автомобиль на окраине поселка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. К слову, ранее молодой человек уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске презентуют концепцию благоустройства крепостной стены
В Смоленске вынесли приговор по делу о мошенничестве с ЭКО
В Смоленске может появиться станция жидких противогололедных реагентов
На территориях "Хлебной базы № 47» в Смоленской области ввели карантин по повилике
В Рославле автомобиль такси влетел в магазин
Неверов разберется с газификацией деревни Самуйлово в Смоленской области
В Смоленске два сквера планируют сделать в космической тематике
Смолянка "подарила" мошеннику 70 000 рублей
Смолян ждет вечер рок-музыки и джаза
Трамвай № 1 в Смоленске до Нового года будет ходить по-новому
Регоператора по обращению с ТКО в Смоленской области могут освободить от налога
Житель Смоленской области мошенничал на защитных каркасах для машин
В Смоленске автоледи сбила подростка