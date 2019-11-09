Глава района в Смоленской области погиб при тушении пожара

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-09T10:58:25+03:00

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Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Петрович Макаров погиб, помогая потушить загоревшийся дом соседей, сообщают пресс-служба МЧС и губернатор области Алексей Островский.

Трагедия произошла 8 ноября в десятом часу вечера. На улице Школьный поезд загорелся частный двухквартирный дом. Проживавший напротив глава района бросился помогать соседям, тушил пламя подручными средствами , помогал выносить имущество, но в какой-то момент почувствовал себя плохо.

Очевидцы срочно повезли Олега Петровича в больницу, но было уже поздно: по приезду в приемное отделение Холм-Жирковской ЦРБ врачи зафиксировали смерть.

"Замечательный был человек, очень достойный! И отличный Глава. Очень большая потеря и для семьи и для общества. Искренне скорблю по его утрате. Завтра обязательно приму участие в прощании с ним. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович...", - написал в своем твиттере губернатор области Алексей Островский.

Жильцы дома, которым пытался помочь Олег Макаров, не пострадали. Дом выгорел изнутри по всей площади. Причины пожара в настоящее время устанавливаются специалистами.

ДОСЬЕ «КП»

Олег Петрович Макаров (1959-2019) - уроженец города Сафоново Смоленской области. Отец четверых детей.

Окончив в 1985 году Тимирязевскую сельскохозакадемию, работал главным зоотехником управления сельского хозяйства Холм-Жирковского района, а затем начальником производственного отдела РАПО.

С 1991 по 1993 годы возглавлял департамент сельского хозяйства Холм-Жирковского района. Трудился Олег Марков и на таких должностях как первый заместитель главы администрации Холм-Жирковского района, заместитель главы администрации Сафоновского района, начальник отдела сельского хозяйства.На должность главы Холм-Жирковского района был избран в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU