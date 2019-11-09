2019-11-09T14:49:13+03:00
Происшествия

В Смоленске ищут свидетелей смертельного ДТП на Нахимова

Фургон сбил пешехода
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: МВД РоссииФОТО: МВД России
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Смоленская полиция просит горожан помочь с расследованием смертельного ДТП и откликнуться тех, кто утром 18 октября стал свидетелем происшествия возле дома № 14 на улице Нахимова.

23-летний водитель «Форда Транзит» (регзнак А 019 АР 67) , сдавая назад, не следил за дорожной обстановкой и сбил 83-летнюю пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте.

Если вам что-либо известно о данном ДТП просьба сообщить по телефону: 8 (4812) 77-46-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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