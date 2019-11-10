2019-11-10T08:32:47+03:00
Общество

Дорогобужскую ЦРБ ждет межведомственная проверка

На медучреждение поступает много жалоб
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: onf.ruФОТО: onf.ru
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Дорогобужскую центральную районную больницу в самое ближайшее время ждет большая межведомственная проверка с участием надзорных и контрольных органов, профсоюзов, Врачебной палаты и других общественных структур. Соответствующее поручение после многочисленных жалоб местных жителей дал губернатор области Алексей Островский, о чем сам глава сообщил в субботу в своем твиттере.

- Меня крайне тревожит ситуация, касающаяся деятельности Дорогобужской центральной районной больницы. Обращения ко мне местных жителей в социальных сетях, вопросы, которые поднимаются на личных приемах граждан, свидетельствуют о крайне нервозной обстановке, сложившейся в ЦРБ, что мешает нормальной, стабильной работе коллектива, а значит и оказанию качественной помощи пациентам. Я поручил региональному департаменту по здравоохранению оперативно провести межведомственную проверку" - написал Алексей Островский.

Напомним, люди жаловалась на полную антисанитарию в больнице, неудовлетворительное качество предоставляемых медицинских услуг и грубость персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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