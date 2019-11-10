Возле смоленского автовокзала задержали мужчину с наркотиками

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-10T10:12:18+03:00

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Сотрудники ППС в Смоленске задержали рядом с автовокзалом мужчину с наркотиками, сообщает региональное УМВД.

31-летний житель Починка привлек к себе внимание стражей порядка тем, что, увидев их, попытался избежать встречи. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, но запаха алкоголя от него не исходило. Когда мужчину досмотрели, в пачке из-под сигарет у него изъяли порошкообразное вещество в пакетике.

Мужчину задержали за употребление наркотических средств без назначения врача. Возбуждено уголовное дело о статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной части статьи, - лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU