Участника исторических реконструкций в Смоленской области подозревают в убийстве

СЕГОДНЯ 18:39 2019-11-10T18:39:45+03:00

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Известный историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, участвовавшего в военно-исторических реконструкциях в Смоленской области, задержан по подозрению в жестоком убийстве, сообщает КП- Санкт-Петребург.

Утром 9 ноября его достали из реки Мойка в северной столице – Соколов прыгнул туда, чтобы утопить рюкзак, который никак не хотел идти на дно, а выбраться сам уже не смог - начал тонуть. Когда доцента достали из воды, в его рюкзаке обнаружили две женские руки.

Жертвой историка, восхищавшегося Наполеоном и посвятившего всю жизнь изучению наполеоновской Франции, стала его студентка-любовница.

Напомним, в Смоленск Олег Соколов – создатель движения реконструкторов России - приезжал для участия в международном военно-историческом фестивале «Сражение при Лубино 7 августа 1812 года»

ИСТОЧНИК KP.RU