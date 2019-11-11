«Смоленские конфекты» взяли гран-при V Всероссийского конкурса «Туристский сувенир»

СЕГОДНЯ 07:14 2019-11-11T07:14:14+03:00

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«Смоленские конфекты» завоевали победу на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир: еда» в высокой ценовой категории, сообщает официальный туристический портал Смоленской области визитсмоленск.рф

К слову, в финале конкурса участвовали 514 туристических сувенира из 52 регионов. Состязались финалисты в 11 номинациях.

Напомним, «Смоленские конфекты» - это залитые сахаром фрукты, приготовленные по рецепту XVIII века, восстановленному в смоленских архивах. Некогда известный смоленский десерт поставлялся к императорскому столу Екатерины II, Павла I, Александра I. Слово «конфекты», происходит от профессионального жаргона аптекарей и переводится с латинского языка, как «приготовленное снадобье»: в былые времена конфектами называли засахаренные фрукты, используемые в лечебных целях. Смоленские конфекты - это натуральный продукт, приготовленный на 100% из натуральных ингредиентов, без красителей и других химических добавок.

ИСТОЧНИК KP.RU