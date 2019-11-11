Смоленские таможенники задержали индуса за контрабанду психотропных веществ

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-11T15:54:51+03:00

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В Смоленской области сотрудники таможни и регионального УФСБ задержали за контрабанду психотропных веществ 22-летнего уроженца Республики Индия, сообщает пресс-служба Смоленской таможни. Возбуждено уголовное дело.

- В составе изъятого вещества был клоназепам, отнесенный к психотропным веществам, оборот которых в РФ ограничен. В настоящее время сотрудниками отдела дознания таможни осуществляются неотложные следственные действия, по завершению которых материалы будут переданы по подследственности в правоохранительные органы для проведения предварительного следствия, - отметили в ведомстве.

С начала 2019 года Смоленской таможней возбуждено восемь уголовных дел за контрабанду сильнодействующих и психотропных веществ. Семь из них возбуждены в отношении установленных лиц. Пять уголовных дел направлено в суд с обвинительным заключением, из них три дела рассмотрены и преступникам вынесены обвинительные приговоры на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы условно, в т.ч. два из них – жители Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU