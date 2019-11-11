Благоустройство сквера на Багратиона в Смоленске завершат в течение недели
Растущие деревья обещают не спиливать
ФОТО: admin-smolensk.ru
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В Смоленске завершается благоустройство сквера у самолета-памятника на улице Багратиона. Работы, не смотря на погоду, обещают завершить до конца недели , т.е. к 17 ноября.
Напомним, работы ведет ООО «АГРОЖИЛСТРОЙ». Подрядчик обещает не спиливать деревья, а даже наоборот - провести дополнительное озеленение.
- Мы запланировали дополнительное озеленение. Кроме того, мы не спиливаем растущие здесь деревья, наоборот, наш проект предусматривает их сохранение – каждое дерево обносим бордюром, - отметил директор ООО «АГРОЖИЛСТРОЙ» Вадим Косых.
ИСТОЧНИК KP.RU