Благоустройство сквера на Багратиона в Смоленске завершат в течение недели

СЕГОДНЯ 19:42 2019-11-11T19:42:33+03:00

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В Смоленске завершается благоустройство сквера у самолета-памятника на улице Багратиона. Работы, не смотря на погоду, обещают завершить до конца недели , т.е. к 17 ноября.

Напомним, работы ведет ООО «АГРОЖИЛСТРОЙ». Подрядчик обещает не спиливать деревья, а даже наоборот - провести дополнительное озеленение.

- Мы запланировали дополнительное озеленение. Кроме того, мы не спиливаем растущие здесь деревья, наоборот, наш проект предусматривает их сохранение – каждое дерево обносим бордюром, - отметил директор ООО «АГРОЖИЛСТРОЙ» Вадим Косых.

ИСТОЧНИК KP.RU