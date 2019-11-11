Губернатор Смоленской области будет лично курировать АПК

СЕГОДНЯ 21:41 2019-11-11T21:41:06+03:00

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский решил лично курировать деятельность регионального департамента по сельскому хозяйству (с/х) и продовольствию, а также Главного управления ветеринарии. Об этом глава региона сообщил своим профильным заместителям на рабочем совещании.

- В силу того, что мне самому крайне интересно заниматься сельским хозяйством, у меня к этому лежит душа, я люблю сельскую жизнь, мне нравятся сельские жители, импонирует их трудолюбие и работоспособность, а также в силу вашей большой занятости, Ростислав Леонидович [Ровбель], я хочу «замкнуть» данную сферу на себя, чтобы заниматься этой тематикой глубже, - заявил Алексей Островский.

Заместитель губернатора Ростислав Ровбель теперь будет один курировать привлечение инвестиций и наполнение резидентами индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново», а также территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» и сопутствующие стройки, поскольку именно в его компетенции промышленность и привлечение инвестиций. Также Ростислав Ровбель продолжит департамент государственной службы занятости населения.

Другой заместитель губернатора – Алексей Гусев - продолжит заниматься бюджетной политикой и экономикой.

ИСТОЧНИК KP.RU