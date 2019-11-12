В Смоленской области из-за убитой дороги к домам не сможет подъехать скорая и пожарные

СЕГОДНЯ 07:11 2019-11-12T07:11:48+03:00

Через глинистое мессиво к детям, обучающимся на дому, не могут добраться учителя

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Жители Новоторки в Вязьме пожаловались в соцсетях на убитую дорогу, из-за которой в случае ЧП к ним не проедут скорая и пожарные - машины просто рискуют увязнуть в непроходимой каше из размытой дождями глины.

По этой дороге вынуждены пробираться в школу дети, а к тем, кто на домашнем обучении, - учителя.

Причиной бедствия оказалось строительство водопровода

"Вот как сказочно живут жители Новоторки, на бумагах уже отчитались, что дороги отсыпаны после проведения водопровода, а дети не могут добраться до школы, люди с машинами заблокированы у себя на улицах, учителя отказываются ходить к детям,которые находятся на надомном обучении, про скорую можно даже не говорить, - боятся застрять. Страшно ходить, так как есть провалы, жижа засасывает, а администрация говорит, что все сделано»,- написали в группе «Черный список.Вязьма» во «ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU