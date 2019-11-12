Новый детский сад на Королевке в Смоленске примет детей в декабре

СЕГОДНЯ 08:03 2019-11-12T08:03:23+03:00

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Новый детский сад в микрорайоне Королевка в Смоленске планируют сдать в эксплуатацию уже 2 декабря. Об этом застройщик лично сообщил главе региона во время его визита на объект.

Сейчас объект готов на 98%, все коммуникации подведены завершается внутренняя отделкаи благоустройство территории.

Напомним, новое дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест и построено на улице Авиаторов. Этот садик, а также сад в деревне Алтуховка Смоленского района строятся в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»( нацпроект «Демография»).

ИСТОЧНИК KP.RU