Новый детский сад на Королевке в Смоленске примет детей в декабре
Новый детский сад в микрорайоне Королевка в Смоленске планируют сдать в эксплуатацию уже 2 декабря. Об этом застройщик лично сообщил главе региона во время его визита на объект.
Сейчас объект готов на 98%, все коммуникации подведены завершается внутренняя отделкаи благоустройство территории.
Напомним, новое дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест и построено на улице Авиаторов. Этот садик, а также сад в деревне Алтуховка Смоленского района строятся в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»( нацпроект «Демография»).
ИСТОЧНИК KP.RU