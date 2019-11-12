В Рославльском районе ищут свидетелей ДТП легковушки с мотоциклом

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-12T10:00:45+03:00

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В Рославле ищут свидетелей ДТП на трассе «Рославль-Шумячи-Кричев».

29 мая в районе 21.00 на 391-м км 64 водитель "Четырнадцатой" при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклисту и столкнулся с ним. В результате ДТП 25-летний водитель мотоцикла«ХОНДА ЦБР-900» получил повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Водитель «ВАЗ-2114» освидетельствован – трезв.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU