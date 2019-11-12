Лжесотрудники МЧС в Смоленской области выманивают у бизнесменов деньги

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-12T17:08:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками федерального государственного пожарного надзора и выманивающие деньги у предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС и призывает смолян к бдительности.

-Неизвестные, называя фамилии действующих сотрудников ГУ МЧС, предупреждают владельцев бизнеса о якобы предстоящей в ближайшие часы внеплановый проверке по пожарной безопасности и предлагают сразу "решить" вопрос с возможными недостатками за энную сумму. К данным звонкам ГУ МЧС по Смоленской области никакого отношения не имеет. Если вам поступил подобный звонок, следует обратиться в правоохранительные органы, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, внеплановые проверки проводятся только по уведомлению органов прокуратуры. На официальном сайте Генпрокуратуры РФ и официальном сайте регионального МЧС размещен План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год. Сотрудники федерального государственного пожарного надзора обязаны быть при исполнении в форменной одежде со знаками различия и символикой МЧС России, предъявить служебное удостоверение и вручить Вам заверенную копию (или оригинал) распоряжения на проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU