СЕГОДНЯ 07:19 2019-11-13T07:19:53+03:00

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В Смоленске бабушки и дедушки озвучивают мультфильмы. Необычная акция прошла в геронтологическом центре «Вишенки». Пенсионерам предложили прочитать сказки классиков и молодых авторов и те с удовольствием согласились.

В департаменте по соцразвитию отмечают, что клуб «Бабушкины сказки» заработал в рамках сотрудничества с Печерской средней школой. Основная цель акции - передать детям культурное наследие.

Транслируются сказки в детских садах Смоленской области, а также в городах Москва, Калининград и Нур-Султан.

Посмотреть и послушать сказки в исполнении смолян можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU