В Смоленске бабушки и дедушки озвучивают мультфильмы
В Смоленске бабушки и дедушки озвучивают мультфильмы. Необычная акция прошла в геронтологическом центре «Вишенки». Пенсионерам предложили прочитать сказки классиков и молодых авторов и те с удовольствием согласились.
В департаменте по соцразвитию отмечают, что клуб «Бабушкины сказки» заработал в рамках сотрудничества с Печерской средней школой. Основная цель акции - передать детям культурное наследие.
Транслируются сказки в детских садах Смоленской области, а также в городах Москва, Калининград и Нур-Султан.
Посмотреть и послушать сказки в исполнении смолян можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU