2019-11-13T10:21:34+03:00
Общество

Кошек и собак подарят семьям в Смоленске

Добровольцы организуют выставку, на которой планируют пристроить бездомных кошек и собак
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Кошек и собак подарят семьям в Смоленске. Фото: pixabay.com.Кошек и собак подарят семьям в Смоленске. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Акция по раздаче животных пройдет в Смоленске. Добровольцы планируют организовать выставку, на которой все желающие смогут найти себе четвероногого друга. Выставка-раздача подопечных группы "Забота о животных" пройдет 16 ноября в Ресурсном центре добровольчества (ул. Марины Расковой 11 "А") с 11:00 до 16:00.

- Также посетители выставки смогут проконсультироваться со специалистами по поводу содержания животных, пожертвовать средства на нужды защитников кошек и собак и приобрести сувенирную продукцию, - сообщили добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске прошла первая тренировка секции керлинга
В Смоленске машина насмерть сбила пешехода
Пешеходы пожаловались на размытый водой тротуар в центре Смоленска
Между Москвой и Смоленском запустят больше 10-вагонных «Ласточек»
На Смоленщине директор предприятия задолжал почти 5 млн за тепло
В Смоленске бабушки и дедушки озвучивают мультфильмы
В Смоленске продолжается голосование за скверы для благоустройства
В Смоленской области ищут хулиганов, обстрелявших лошадей конного клуба
Лжесотрудники МЧС в Смоленской области выманивают у бизнесменов деньги
Отопление и горячую воду отключат в Смоленске на 12 улицах
Два узбека и белорус пытались подкупить смоленского автоинспектора
По улице Студенческой в Смоленске ограничат движение
В Рославльском районе ищут свидетелей ДТП легковушки с мотоциклом
Новый детский сад на Королевке в Смоленске примет детей в декабре
В Смоленской области из-за убитой дороги к домам не сможет подъехать скорая и пожарные
Губернатор Смоленской области будет лично курировать АПК
Житель Казани "развел " смолян на деньги
Благоустройство сквера на Багратиона в Смоленске завершат в течение недели
Проблему с освещением дороги в Новосельцах обещают решить в ближайшее время
За год в Смоленской области отремонтировали 27 переездов
Смоленские таможенники задержали индуса за контрабанду психотропных веществ
В Смоленской области ищут свидетелей ДТП микроавтобуса с грейдером
Житель Починковского района погиб при пожаре в собственном доме
«Смоленские конфекты» взяли гран-при V Всероссийского конкурса «Туристский сувенир»
В Смоленской области почетным знаком отметят погибшего главу района Олега Макарова
Участника исторических реконструкций в Смоленской области подозревают в убийстве