Кошек и собак подарят семьям в Смоленске

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-13T10:21:34+03:00

Добровольцы организуют выставку, на которой планируют пристроить бездомных кошек и собак

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Акция по раздаче животных пройдет в Смоленске. Добровольцы планируют организовать выставку, на которой все желающие смогут найти себе четвероногого друга. Выставка-раздача подопечных группы "Забота о животных" пройдет 16 ноября в Ресурсном центре добровольчества (ул. Марины Расковой 11 "А") с 11:00 до 16:00.

- Также посетители выставки смогут проконсультироваться со специалистами по поводу содержания животных, пожертвовать средства на нужды защитников кошек и собак и приобрести сувенирную продукцию, - сообщили добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU