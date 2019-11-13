Кошек и собак подарят семьям в Смоленске
Добровольцы организуют выставку, на которой планируют пристроить бездомных кошек и собак
Кошек и собак подарят семьям в Смоленске. Фото: pixabay.com.
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Акция по раздаче животных пройдет в Смоленске. Добровольцы планируют организовать выставку, на которой все желающие смогут найти себе четвероногого друга. Выставка-раздача подопечных группы "Забота о животных" пройдет 16 ноября в Ресурсном центре добровольчества (ул. Марины Расковой 11 "А") с 11:00 до 16:00.
- Также посетители выставки смогут проконсультироваться со специалистами по поводу содержания животных, пожертвовать средства на нужды защитников кошек и собак и приобрести сувенирную продукцию, - сообщили добровольцы.
ИСТОЧНИК KP.RU