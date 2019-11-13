В Смоленске прошла первая тренировка секции керлинга
Популярный вид спорта опробовали дети и подростки
Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске прошла первая тренировка секции керлинга, сообщает паблик «Спорт в Смоленске» ВКонтакте. Популярный вид спорта на льду опробовали дети и подростки.
- Попробовав кёрлинг единожды можно сразу влюбиться! – написали администраторы группы.
Напомним, кёрлинг – командная спортивная игра, где участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды в сторону размеченной на льду мишени.
ИСТОЧНИК KP.RU