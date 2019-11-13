13 Нояб. 12:54 2019-11-13T12:54:28+03:00

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В Смоленске прошла первая тренировка секции керлинга, сообщает паблик «Спорт в Смоленске» ВКонтакте. Популярный вид спорта на льду опробовали дети и подростки.

- Попробовав кёрлинг единожды можно сразу влюбиться! – написали администраторы группы.

Напомним, кёрлинг – командная спортивная игра, где участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды в сторону размеченной на льду мишени.

ИСТОЧНИК KP.RU