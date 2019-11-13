13 Нояб. 13:55 2019-11-13T13:55:15+03:00

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В Смоленске переулок, улица и тупик останутся без холодной воды на один день, сообщает СМУП «Горводоканал». 14 ноября коммунальщики проведут ремонтные работы в центре города. Отключение воды произойдет с 10.00 по следующим адресам:

1-й Краснофлотский пер. д.15б,15в,16-60,17,17а,

ул. Вяземская,

Нарвский тупик д.1,3,4,4/1,5,6,7,8.

О том, когда именно вернут воду, не сообщается. Заказать водовоз можно по телефону - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее в столице региона отключали отопление и горячую воду. Причина – аварийные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU