Смоленская таможня наращивает объемы деклараций, оформленных без инспектора

14 Нояб. 11:09 2019-11-14T11:09:54+03:00

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Смоленская таможня наращивает объемы деклараций, оформленных без участия инспектора, сообщает пресс-служба ведомства. За 10 месяцев 2019 года оформлено более 172 тыс. документов, что на 3,3% больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспортные декларации составили 13,6%. Год назад их доля составляла 12,3%.

- При этом наблюдается рост как автоматически зарегистрированных, так и автоматически выпущенных деклараций, - отметил начальник таможни Владислав Лёгкий.

Так, доля автоматически зарегистрированных электронных деклараций на экспортируемые товары составила 84,93%, в 2018 году за аналогичный период этот показатель равнялся 71,89%. Доля автоматически зарегистрированных электронных деклараций на импортируемые товары также возросла с 36,47% до 40,69%.

Доля автоматически выпущенных электронных деклараций на экспортируемые товары, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска выросла с 49,25% до 52,29%. А доля автоматически выпущенных электронных деклараций на импортируемые товары, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска, возросла более чем в три раза и достигла 32,13%.

ИСТОЧНИК KP.RU