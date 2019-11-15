Обновление сквера на улице Багратиона в Смоленске завершается
Обновление сквера на улице Багратиона в Смоленске близится к завершению. Фотографии с места благоустройства опубликовали сотрудники городской администрации в соцсетях.
На кадрах видно, что у самолета и на ранее установленных качелях появилась подсветка.
- Их даже больше (о качелях, – прим. Ред.), чем в Москве на Маяковского. Чудеса! – делятся эмоциями горожане в соцсетях.
Напомним, подрядчик обещал сдать сквер до конца недели – 17 ноября.
Ранее пользователи соцсетей делились впечатлениями о прогулках в сквере на улице Попова. Смоляне в восторге от изменений. Напомним, обе территории ремонтировались в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
ИСТОЧНИК KP.RU