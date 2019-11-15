В Смоленске световые опоры очистили от рекламы
В столице региона демонтировали 15 рекламных щитов
Фото: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:
В Смоленске световые опоры очистили от рекламы, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В столице региона демонтировали 15 рекламных щитов.
В администрации сообщили, что работы проводились работниками МУП «Зеленстрой» на улице Соболева. Ранее щиты были признаны незаконными – все они размещены без разрешительной документации.
ИСТОЧНИК KP.RU