15 Нояб. 10:23 2019-11-15T10:23:08+03:00

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В Смоленске световые опоры очистили от рекламы, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В столице региона демонтировали 15 рекламных щитов.

В администрации сообщили, что работы проводились работниками МУП «Зеленстрой» на улице Соболева. Ранее щиты были признаны незаконными – все они размещены без разрешительной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU