2019-11-15T16:53:58+03:00
Происшествия

В Смоленской области овчарка напала на женщину

Пострадавшая отделалась легким испугом и разорванной одеждой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Рославле овчарка напала на женщину, сообщил паблик "Главное в Рославле" ВКонтакте. Инцидент произошёл днем 15 ноября. - Собака гуляла без поводка. Живёт у Андромеда в клетке. Милиция на такие вызовы не приезжает, - написал очевидец в соцсети. Сообщается, что у пострадавшей женщины разорвала одежда. К счастью, обошлось без укусов - пса удалось отогнать.

Пользователи соцсети не верят в случившееся: нашлись люди, которые знают эту собаку, и сомневаются, что она могла напасть ни с того, ни с сего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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