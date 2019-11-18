2019-11-18T08:28:46+03:00
Происшествия

В ДТП в Смоленске перевернулась машина врачей [ВИДЕО]

Бригада скорой помощи получила травмы, пишут очевидцы в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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На проспекте Гагарина в Смоленске перевернулся автомобиль скорой помощи. ДТП произошло в районе 18.00 17 ноября.

По словам очевидцев, машина врачей с маячками ехала по Гагарина, справа по Кирова двигалась легковушка. Прямо на «вафле» машины столкнулись. Водитель скорой помощи пытался избежать удара, но, вывернув руль, машина легла на правый бок.

Также сообщается, что в момент аварии по пешеходному переходу шел человек. Пешеход чудом остался цел.

- Водители пытались перевернуть автомобиль врачей, но, увы, безуспешно. Все живы, водителя скорой вытащили, - пишут автомобилисты в соцсетях.

Сообщается, что два медика получили травмы и обратились за помощью. Водителю "скорой" помогали выбраться из машины очевидцы.

Ранее стала известна «огненная» статистика пожаров. В Смоленской области за 10 месяцев 2019 года из-за стихии погибли 58 человек. Еще 62 жителя региона получили травмы различной тяжести.

На проспекте Гагарина в Смоленске перевернулась скорая помощь.Видео «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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