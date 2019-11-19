2019-11-19T07:36:04+03:00
Общество

Талантливые смоляне получат премии

Стипендия рассчитана на студентов вузов, среднего образовательного звена и школьников
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива администрации Смоленской области.Фото: из архива администрации Смоленской области.
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В Смоленской области учредили новую премию: талантливые школьники и студенты получат премии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича. По информации пресс-службы обладминистрации, присуждать ее будут пяти студентам вузов, десяти студентам организаций среднего профессионального образования, также выплату получат 15 школьников.

- По моей инициативе с 2017 года на Смоленщине работает Ассоциация «Смоленский Олимп», нацеленная на выявление и поддержку мотивированных детей и молодежи, проявивших способности в точных и естественных науках, искусствах, робототехнике, спорте. За два года работы Ассоциации более 350-ти талантливых смоленских школьников стали участниками различных смен в образовательном центре «Сириус». Кстати, наш «Олимп» является прообразом президентского «Сириуса», - сказал глава региона.

Ранее была учреждены премия сельским учителям. она носит имя Народного учителя СССР Василия Федоровича Алёшина, посвятившего свою жизнь воспитанию и обучению детей из смоленской глубинки. Лучшие учителя сельских школ области будут получать ее со следующего года: за 1-ое место – 50 тысяч, 2-ое – 30 тысяч, 3-е – 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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