СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-19T07:52:42+03:00

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Глава Дорогобужского района написал прошение об отставке. Соответствующий документ был подан в районную Думу. Ухода чиновника потребовал губернатор Алексей Островский.

Дело в том, что в последнее время в адрес главы посыпались многочисленные недовольства со стороны местных жителей. Кроме того, в Дорогобуже было провалено строительство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» парка отдыха и развлечений «Становище Бужа».

Ближайшее заседание Дорогобужской районной Думы состоится 27 ноября в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU