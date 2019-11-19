Глава Дорогобужского района написал прошение об отставке
Глава Дорогобужского района написал прошение об отставке. Соответствующий документ был подан в районную Думу. Ухода чиновника потребовал губернатор Алексей Островский.
Дело в том, что в последнее время в адрес главы посыпались многочисленные недовольства со стороны местных жителей. Кроме того, в Дорогобуже было провалено строительство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» парка отдыха и развлечений «Становище Бужа».
Ближайшее заседание Дорогобужской районной Думы состоится 27 ноября в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования.
ИСТОЧНИК KP.RU