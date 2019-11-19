2019-11-19T12:13:45+03:00
Общество

В Смоленске без холодной воды останутся поселок, деревня и улица

Коммунальщики проведут ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске без холодной воды останутся поселок, деревня и улица, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Отключение коммунального ресурса произойдет в 9.30 20 ноября. Воды не будет в Пасово, Корохоткино и на Кутузова, 44, 54.

В администрации сообщили, что СМУП «Горводоканал» проведет ремонтные работы.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61, напомнили в администрации. Точное время включения воды не сообщается.

Утром 19 ноября без воды остался целый микрорайон. Жителей Королевки просят с пониманием отнестись к временным ремонтным работам и набраться терпения. Воду обещают вернуть через несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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