В Смоленске без холодной воды останутся поселок, деревня и улица
В Смоленске без холодной воды останутся поселок, деревня и улица, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Отключение коммунального ресурса произойдет в 9.30 20 ноября. Воды не будет в Пасово, Корохоткино и на Кутузова, 44, 54.
В администрации сообщили, что СМУП «Горводоканал» проведет ремонтные работы.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61, напомнили в администрации. Точное время включения воды не сообщается.
Утром 19 ноября без воды остался целый микрорайон. Жителей Королевки просят с пониманием отнестись к временным ремонтным работам и набраться терпения. Воду обещают вернуть через несколько часов.
ИСТОЧНИК KP.RU