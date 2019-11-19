СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-19T13:19:03+03:00

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Ученая из Смоленска сделала интересное открытие: в зависимости от географических, климатических и сезонных условий люди по-разному воспринимают жёлтый цвет. Например, те, кто живёт дальше от экватора и в более дождливых странах, чаще ассоциируют его с радостью. Исследование преподавателя СмолГУ Юлии Грибер и ее коллег из более 30 стран опубликовали в американском научном журнале The Journal of Environmental Psychology.

- Исследование помогло нам понять, как именно эмоциональное восприятие цвета связано с природными условиями, в которых живет человек. Желтый был выбран не случайно. В большинстве культур он считается цветом счастья и радости, - отметила Юлия Грибер.

Ученая признается: следующее открытие будет связано с цветом, в которую окрашена любовь у мужчин и женщин, у людей из разных поколений и разных культур.

Ранее в Смоленске нашли камень с таинственной надписью, который относится к времени правления губернатора Александра Лопатина. А позднее дизайнеры представили новый облик Королевского бастиона.

ИСТОЧНИК KP.RU