Более 1600 смолян получат новое жилье взамен ветхого

СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-19T16:58:17+03:00

Ключи от новых квартир вручат людям до 2025 года

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Более 1600 смолян до 2025 года получат новое жилье взамен ветхого. Ключи от новых квартир получат жители областного центра, а также Вяземского, Духовщинского и Ярцевского городского поселений, рассказали в администрации региона.

В настоящее время заключены контракты на приобретение 35 жилых помещений для 175 смолян. Их переезд планируется завершить до конца 2020 года.

В начале ноября 2019 года городские власти сообщали, что в областном центре будут расселены дома №4 и №6 по улице 4-ая Загорная, №2 в/ч 83283 в поселке Красный Бор, №4 по ул. Фрунзе, №35 по проспекту Гагарина, №14а по ул. Парижской Коммуны, №12/16 по ул. 1-я Северная и №11 по ул. Озерная.

ИСТОЧНИК KP.RU