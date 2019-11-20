Смолянин незаконно нарубил лес на 2,3 миллиона рублей
Организация валила лес за пределом выделенной территории
Фото: pixabay.com.
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Смолянин незаконно нарубил лес в Велижском лесничестве на 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Выяснилось, что организация, которой была выбелена делянка, валила деревья за ее пределами. Распоряжение дал один из руководителей.
63-летний подозреваемый задержан.
Ранее незаконная рубка леса была выявлена в Гагаринском районе. Двое мужчин самовольно валили деревья и продавали на дрова. В полицию поступило сообщение о 22 вырубленных березах на сумму 28 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU