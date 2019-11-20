СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-20T08:31:10+03:00

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В Смоленской области умер 16-летний поисковик из угранского отряда «Набат» Миша Аксенов. Подростку стало плохо с сердцем.

- Миша Аксёнов - лучший из лучших. Всегда в строю, всегда ответственный, всегда первый. Только что вернулся из "Орленка" - был награждён как победитель конкурса, как лучший юный поисковик. Он мечтал стать офицером - поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Он в свои 16 лет был настоящим человеком. Больно, очень больно, - написала Жанна Башкина в официальной группе поисковиков ВКонтакте.

Ранее ушел из жизни другой доброволец их отряда «Долг» – Андрей Крылов, стоявший у истоков движения. На протяжении почти 30 лет он никогда не прекращал поисковую деятельность, пользовался в отряде безоговорочным авторитетом, а некоторые родные погибших солдат, чьи имена были установлены благодаря его работе, просто боготворили Андрея, считали его членом своей семьи, писали поисковики в соцсетях.

Андрей был главой поисковой династии вяземского отряда: здесь его жена, дочь, зять и даже маленькие внуки.

ИСТОЧНИК KP.RU