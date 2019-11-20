Под Смоленском нашли российскую авиационную бомбу
Под Смоленском нашли российскую авиационную фугасную бомбу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Опасная находка уничтожена и обезврежена сотрудниками пожарно-спасательного центра.
В МЧС сообщили, что бомба ФАБ-100 была обнажена в населенном пункте Вернебисово Кардымовского района. Оружие пролежало десятки лет в земле и по-прежнему представляло опасность.
Ранее под Смоленском был обнаружен схрон с боеприпасами, внутри которого было 18 взрывоопасных предметов.
В МЧС напоминают: если вы нашли какие-либо предметы, напоминающие боеприпасы, незамедлительно сообщите о находке в экстренные службы. Любые манипуляции с взрывчатыми веществами может привести к трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU