2019-11-20T10:18:55+03:00
Происшествия

Под Смоленском нашли российскую авиационную бомбу

Опасная находка уничтожена и обезврежена
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Под Смоленском нашли российскую авиационную фугасную бомбу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Опасная находка уничтожена и обезврежена сотрудниками пожарно-спасательного центра.

В МЧС сообщили, что бомба ФАБ-100 была обнажена в населенном пункте Вернебисово Кардымовского района. Оружие пролежало десятки лет в земле и по-прежнему представляло опасность.

Ранее под Смоленском был обнаружен схрон с боеприпасами, внутри которого было 18 взрывоопасных предметов.

В МЧС напоминают: если вы нашли какие-либо предметы, напоминающие боеприпасы, незамедлительно сообщите о находке в экстренные службы. Любые манипуляции с взрывчатыми веществами может привести к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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