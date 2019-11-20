СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-20T16:57:14+03:00

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В поселке под Смоленском в лобовом ДТП пострадала женщина. Авария произошла в 17.34 19 ноября.

По словам сотрудников регионального МЧС, на улице Минская в поселке Печерск столкнулись «Киа» и «Нива». На ЧП выезжали четыре огнеборца из 3-й пожарной части.

В результате ДТП пострадала пожилая женщина – пассажир иномарки. Прибывшие медики госпитализировали ее в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU