В поселке под Смоленском в лобовом ДТП пострадала женщина
Пострадавшей потребовалась госпитализация
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В поселке под Смоленском в лобовом ДТП пострадала женщина. Авария произошла в 17.34 19 ноября.
По словам сотрудников регионального МЧС, на улице Минская в поселке Печерск столкнулись «Киа» и «Нива». На ЧП выезжали четыре огнеборца из 3-й пожарной части.
В результате ДТП пострадала пожилая женщина – пассажир иномарки. Прибывшие медики госпитализировали ее в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU