Утреннее ДТП остановило движение трамваев в Смоленске
На перекрестке Тенишевой и Твардовского столкнулись две машины
Фото: ВКонтакте.
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Утреннее ДТП остановило движение трамваев в Смоленске, сообщают очевидцы в соцсетях. На перекрестке Тенишевой и Твардовского 21 ноября столкнулись две машины. Транспорту причинены механические повреждения, из людей никто не пострадал.
Еще одно ДТП произошло на улице Кирова – там не поделили дорогу три машины. Из-за «паравозика» водители остались без одной полосы.
ИСТОЧНИК KP.RU