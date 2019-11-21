2019-11-21T10:26:25+03:00
Происшествия

Утреннее ДТП остановило движение трамваев в Смоленске

На перекрестке Тенишевой и Твардовского столкнулись две машины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Утреннее ДТП остановило движение трамваев в Смоленске, сообщают очевидцы в соцсетях. На перекрестке Тенишевой и Твардовского 21 ноября столкнулись две машины. Транспорту причинены механические повреждения, из людей никто не пострадал.

Еще одно ДТП произошло на улице Кирова – там не поделили дорогу три машины. Из-за «паравозика» водители остались без одной полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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