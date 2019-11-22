2019-11-22T08:31:51+03:00
Общество

В Смоленске пропал молодой мужчина с татуировкой «За ВМФ»

Алексея Щербакова ищут четвертый день
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске ищут без вести пропавшего молодого мужчину: Алексей Щербаков в последний раз выходил на связь с родными 18 ноября. В ПСО «Сальвар» сообщили, что он ушел из дома, расположенного на улице Соколовского, и больше о его местонахождении ничего не известно.

30-летний мужчина носит бороду и имеет на руке вдоль ладони татуировку с надписью «За ВМФ». Также у него на шее есть след от ожога.

В день исчезновения он был одет в черные дутые сапоги с резиновыми галошами, черные брюки и темную куртку с блеском. При себе у него черная барсетка.

Смолян, видевшим мужчину, просят связаться с поисковиками.

Ранее добровольцы выезжали на новые поиски смоленского подростка Влада Бахова. Проходили они в Демидовском районе. Позднее «сальваровцы» сообщили, что на месте отработали задачи, но поиски его мальчика не заканчиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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