2019-11-22T10:44:24+03:00
Общество

В Рославле нашли поджигателя детского аттракциона

В вандализме подозревается 35-летний смолянин
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Рославле нашли поджигателя детского аттракциона. В совершении преступления подозревают 35-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О том, что аттракцион загорелся не сам, стало известно после просмотра камер видеонаблюдения, установленных в городском парке. Сторожа увидели с каруселью силуэт человека. Позднее была установлена его личность.

В настоящее время подозреваемый задержан. Что заставило его пойти на преступление не сообщается.

Между тем в столице региона до сих продолжается утверждение даты запуска Колеса обозрения. Точное число пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серьезное ДТП произошло утром на перекрестке в Смоленске
В Смоленске МФЦ объявили о выходном дне
В Смоленске пропал молодой мужчина с татуировкой «За ВМФ»
В Смоленске наградили лучших медицинских работников
В Смоленске стая огромных бродячих собак держит в страхе двор
В Смоленске на полторы недели ограничат движение транспорта
В Смоленске продолжат действовать старые правила медосмотра для водителей
В Смоленске пройдет акция «Письмо маме»
В Смоленской области отремонтировали более 40 км путей
В Смоленске мужчина до смерти избил свою супругу
Утреннее ДТП остановило движение трамваев в Смоленске
На 9 улицах в центре Смоленске отключат холодную воду
В Смоленске решили установить памятнику Полкану
В Смоленске главой УФСИН стал Александр Трачук
В Смоленске деньги пациентов интерната передадут государству
Жителям Королевки вернули холодную воду после аварии
В поселке под Смоленском в лобовом ДТП пострадала женщина
В парке Смоленска появятся гирлянды и фотозоны
Крупная коммунальная авария оставила без воды смолян
Три детских сада обновили в Смоленской области
В Смоленской области чистить ж/д пути будет 18 единиц спецтехники
Под Смоленском неизвестный избил 7-летнюю девочку
Под Смоленском нашли российскую авиационную бомбу
В Смоленской области умер 16-летний поисковик