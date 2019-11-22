СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-22T10:44:24+03:00

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В Рославле нашли поджигателя детского аттракциона. В совершении преступления подозревают 35-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О том, что аттракцион загорелся не сам, стало известно после просмотра камер видеонаблюдения, установленных в городском парке. Сторожа увидели с каруселью силуэт человека. Позднее была установлена его личность.

В настоящее время подозреваемый задержан. Что заставило его пойти на преступление не сообщается.

Между тем в столице региона до сих продолжается утверждение даты запуска Колеса обозрения. Точное число пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU